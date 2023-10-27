الفيفا يصادق على إيقاف تونالي لاعب نيوكاسل لمدة 10 أشهر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أن عقوبة الإيقاف المفروضة على ساندرو تونالي لاعب منتخب إيطاليا ونادي نيوكاسل يونايتد بسبب انتهاك قواعد المراهنة على المباريات ستطبق في جميع أنحاء العالم مما يعني أن لاعب الوسط غير قادر حاليا على اللعب مع الفريق في بطولة الدرجة الممتازة الانقليزية لكرة القدم.

وعاقب الاتحاد الإيطالي تونالي بالإيقاف لمدة 18 شهرا أمس الخميس سيتم استبدال ثمانية منها بدورات علاجية من إدمان القمار بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

وقال الفيفا إن الاتحاد الإيطالي طلب تطبيق الإيقاف على مستوى العالم ووافق الاتحاد الدولي على الطلب وسيسري على الفور.