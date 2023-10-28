هذا عدد المترشحين للانتخابات المحلية الى غاية يوم أمس..

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان العدد الجملي للترشحات لانتخابات المجالس المحلية، بلغ 2959 ترشحا إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2023 الجاري اي في اليوم الخامس من فترة ايداع الترشحات.

ووفق بيانات نشرتها الهيئة اليوم السبت، فقد بلغ عدد الترشحات للانتخابات المباشرة في اليوم الخامس من فترة ايداع الترشحات، 2598 ترشحا فيما تم تسجيل 361 ترشحا لذوي الاحتياجات الخصوصية الذين يدخلون الاستحقاق الانتخابي عن طريق القرعة.

وقد سجلت ولاية سيدي بوزيد اعلى عدد من الترشحات ب 218 ترشحا في حين جاءت ولاية قبلي في اخر الترتيب بـ 39 ترشحا.

من جهة اخرى أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تقرر تأمين حصة عمل إضافية يوم غد الأحد 29 أكتوبر 2023 من قبل القباضات المالية والبلدية وذلك لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود منتصف النهار، وذلك في إطار تسهيل حصول المترشحين لانتخابات المحلية لسنة 2023 على كل من وصل خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لسنة 2022 وشهادة إبراء من الاداءات البلدية وذلك بالاضافة الى حصة العمل الاستثنائية التي تم اقرارها اليوم السبت في 260 قباضة مالية بلدية.

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد فتحت باب قبول ملفات الترشحات لانتخابات المجالس المحلية بداية من 23 أكتوبر الحالي لتتواصل الاجال إلى غاية 1 نوفمبر 2023.