القصرين: إيداع 201 مطلب ترشح لإنتخابات المجالس المحلّية منها 27 ترشّحا لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية

بلغ عدد مطالب الترشّحات لإنتخابات المجالس المحلية المقبلة المودعة بمقر المركز الجهوي لقبول الترشحات بالقصرين، منذ الإثنين المنقضي وإلى حدود الفترة الصباحية من نهار اليوم السبت، 201 مطلبا موزعة على كافة معتمديات الجهة، منها 27 مطلبا لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وفق المكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للإنتخابات بالقصرين سوار نصير.

وأكدت نصير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية قبول الترشحات، المتواصلة إلى غاية يوم 1 نوفمبر المقبل، تجري بسلاسة وبشكل طبيعي خاصة وأن كافة الإجراءات واضحة وبسيطة، مشيرة إلى أن فترة قبول الترشحات ستُعقب بفترة البت في الترشحات، يتم بعدها الاعلان عن القائمة الأولية للمترشحين، ثمّ المرور إلى فترة الاعتراض على قرار الهيئة والنزاعات القانونية، تليها مرحلة الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين ثم الدخول في مرحلة الحملة الإنتخابية.

يذكر أن ولاية القصرين تضمّ 106 دوائر إنتخابية بها إجمالي 310 مراكز اقتراع منها 7 مراكز جديدة تمت إضافتها بمناسبة المحطة الانتخابية المرتقبة نظرا لوجود عمادات بيضاء بالجهة، ولتقريب مراكز الإقتراع من الناخبين وتجنيبهم عناء ومشقة التنقل إلى المراكز البعيدة.