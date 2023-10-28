عاجل/أبو عبيدة يتوعد: “سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع..زمن التفوق الاستخباراتي المزعوم انتهى..”

قال أبو عبيدة الناطق باسم كـتائـب الشهيد عز الدين القسام، إن المقاومة “ستذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف”.

وأكد أبو عبيدة أن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو قد انتهى، وأن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ، داعيا شرفاء الأمة إلى أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة.

واكد ابو عبيدة ان” اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل”

وتابع القول “إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا”.