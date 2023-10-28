أردوغان يفجرها: إسرائيل بيدق سيتم التضحية به عندما يحين الوقت..

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الكيان المحتلّ ليس سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، وجاء ذلك خلال مشاركته في ”تجمّع فلسطين الكبير” الذي شارك فيه 2.5 مليون شخص نصرة لغزة.

وقال “ما تفعله إسرائيل ليس دفاعاً عن النفس، بل مجازر دنيئة.. مسؤولو الغرب، أصبحوا صُمّاً بُكماً لا يسمعون صرخات القتلى في غزة، ومناشدات الأمين العام للأمم المتحدة”.

وتابع “الذين ذرفوا دموع التماسيح من أجل المدنيين، الذين قتلوا في الحرب الأوكرانية الروسية بالأمس، يشاهدون بصمت مقتل الآلاف من الأطفال الأبرياء في غزة اليوم”.

وتابع “نذكر شعوب ودول المنطقة، أن في الوحدة قوة، وفي الفرقة ضلالاً.. همجية إسرائيل تستهدف أسواق غزة ومدارسها، ومستشفياتها ووحداتها السكنية.. لا بيت يمكن اللجوء إليه في غزة كما لا يتوفر ماء ولا كهرباء ولا غذاء”.

وقال “عزم شعب غزة يتصدى بقوم لوحشية المحتلّ.. ما حدث في غزة من روح انتصار، يُسجل في التاريخ”.

وقال “عديموا الأخلاق يقولون للمدنيين غادروا مناطق سكنكم.. إلى أين سيذهبون؟.. عديموا الأخلاق هؤلاء لا يُجيدون شيئاً سوى القتل والمجازر”.

وتابع “نُحيي أنا وشعبي بطولات شعب غزة وصمودهم في أرضهم.. الجميع يعلم، أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت”.

وأكد أردوغان في كلمته أمام الحشود الضخمة من المتظاهرين: “نقف إلى جانب غزة وأخوتنا الفلسطينيين كما وقفنا إلى جانب المظلومين سابقا”.

روسيا اليوم