إسناد تذاكر الأكل لعملة شركة التموين.. والتوصل لهذا الاتفاق

تطبيقا لمحضر الاتّفاق الممضى في جلسة 20 أكتوبر الجاري، بين وفد الجامعة العامة للنقل بإشراف وجيه الزيدي، والإدارة العامة للشركة التونسية للتموين، ممثلة في شخص مديرها العام كمنفذ لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2023 والمتعلق بإسناد تذاكر الأكلّ لأعوان الشركة التونسية، تمّ الاتفاق على إسناد تذاكر الأكل للعملة انطلاقا من تاريخ جاهزيتها بالتنسيق مع المزود، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 وهو ماحصل فعلا، حسب ما نشره موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل.

كما تمّ أيضا الاتفاق بالمحضر نفسه، على التزام جميع الأطراف إمضاء اتّفاقية المؤسّسة في أجل أقصاه يوم 10 نوفمبر 2023.

وللتذكير فإنّ هذا المكسب لأعوان الشركة التونسية للتموين “كاترينغ” كان معطلا منذ جائحة كوفيد-19، وقد تمّ إعادة تفعيله من خلال مفاوضات الجامعة العامة للنقل مع الطرف الإداري للمؤسّسة المذكورة.