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جلسة عمل وزارية حول وضعية البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة

2023/10/30 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, سياسة

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الإثنين 30 اكتوبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية بحضور عدد من الوزراء، خاصة منهم وزيرة المالية، وبحضور محافظ البنك المركزي، للنظر في تقدم تنفيذ القرارات المتخذة في شأن البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة، والفرضيات المطروحة بخصوص مآل مساهماتها في رأس مال هذه البنوك.
وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة المحافظة على رأس مال البنوك المعنية، مع معالجة وضعيتها حالة بحالة، كما أكد على ايجاد حلول حينية لحلحلة وضعيتها المالية الصعبة.
وقرر تكليف لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة للعمل على ايجاد الحلول الكفيلة لمعالجة وازالة كل الاشكاليات والمصاعب التي تعترضها لتمكينها من استرجاع دورها كمؤسسات مصرفية مستدامة وداعمة للاقتصاد والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

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