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بوتين: الولايات المتحدة تسعى لنشر الفوضى في الشرق الأوسط

2023/10/30 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط، بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسية الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية.
وأكد الرئيس الروسي أن النخب الأمريكية هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي، وهي من تقف وراء الصراع في الشرق الاوسط واوكرانيا، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط، لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء وحتى الأمم المتحدة تتعرض للاضطهاد.
واضاف بوتين ان الولايات المتحدة غير راضية عن مشاركة روسيا في تسوية بالشرق الاوسط وهي تسعى لنشر الفوضى.
وشدد بوتين على أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول.
وأضاف أن روسيا تناضل من أجل المستقبل ومبادئ النظام العالمي العادل.
واعتبر بوتين انه لا يمكن باي شكل من الاشكال تبرير الاحداث المرعبة في غزة، مشددا على ان حل الصراع في الشرق الاوسط يتم بانشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة.

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