الاحتفاظ بموظف في محكمة إبتدائية بشُبهة تلقي رشوة

قرر حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، الاحتفاظ بموظف بالمحكمة، من أجل شبهة تلقيه رشوة واسناد انابة عدلية لإحدى الفرق الأمنية لمباشرة الأبحاث، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة وسام الشريف لاذاعة الديوان .

وأوضح المصدر ذاته أن مواطنا تقدم للنيابة العمومية وأفاد أن أحد الموظفين بالمحكمة تلقّى رشوة قصد تسهيل القيام بمعاملة داخل المحكمة.

وأضاف أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة، باشرت اثر ذلك التحري في الواقعة حيث تبيّن أن عونا آخر بالمحكمة حاول التستر على المشتبه به من خلال تولّيه إخفاء المبلغ المالي الا أنه تراجع وتقدّم بإعلام للنيابة معللا تصرفه بتعاطفه مع المشتبه بعد ان توسل اليه لمساعدته.

وقد اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي من أجل ارشاء موظف عمومي وإخفاء ما تثبت به الجريمة.