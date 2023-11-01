سقوط جزء من السقف الداخلي المثبت بالاليمنيوم بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي واصابة مسافرة..#خبر_عاجل

سجل مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي الأحد 29 أكتوبر سقوط جزء من سقفه الداخلي والمثبت بالأليمنيوم على ما يقارب مترين على متر واحد مما تسبب في إصابة خفيفة على مستوى اليد لمسافرة أصيلة مدينة المنستير وفق ما أفاد وات اليوم مصدر مسؤول بمطار المنستير.

وأضاف أنّ عملية سقوط هذا الجزء من السقف مسألة تحدث وسبق أن سجلت عملية مماثلة في مطار المنستير نظرا لأنّ مهبط الطائرات قريب من مبنى المطار فالاهتزازات والرجات الناتجة عن الطائرات وهبوطها تؤثر على المباني وهي مسألة عادية في كلّ المطارات حسب ذات المصدر.

وبدأ مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي يستعيد حركيته وسجل موفي أكتوبر الماضي مليونا و400 سائح مقابل مليون مسافر سنة 2022 و600 ألف مسافر سنة 2021 حسب ذات المصدر المسؤول.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت صورا لسقوط السقف واعتبرت أنّ مرد ذلك غياب الصيانة بمطار المنستير الحبيب بورقيبة .

وتعذر على وات الحصول على تصريح من المكلفة بالإعلام بشركة “تاف” بالرغم من المحاولات المتعددة للاتصال بها هاتفيا.