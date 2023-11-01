بنزرت: حجز 2340 كلغ من التفاح غير الصالح للاستهلاك

حجزت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت 2340 كلغ من التفاح غير الصالح للاستهلاك بأحد المخازن العشوائية بمعتمدية جرزونة، وفق مصدر محلي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

وكان الفريق الرقابي المشترك لمصالح الإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت ، ومصالح المعتمدية ومصالح الامن والشرطة البلدية ، وخلال حملة رقابية بالمنطقة تولوا الكشف عن كميات التفاح مخزنة بمحل عشوائي واقع بأحد احياء معتمدية جرزونة ، فتم عقب استيفاء مختلف الإجراءات القانونية إقرار اتلاف كامل المحجوز .

كما تم في ذات السياق تحرير مجموعة محاضر للمخالف ،تعلقت بالخصوص باستغلال مخزن عشوائي غير. مصرح به لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 ومخالفة صحية تتمثل في خزن منتوج غير صالح للاستهلاك على معنى القانون عدد25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وأغذية الحيوانات

يذكر ان المخزن العشوائي محل قرار اخلاء وسيتم تنفيذه عاجلا عقب اتخاذ الإجراءات الواجبة