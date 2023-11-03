من بينهم ضابط: القسام تعلن القضاء على خمسة جنود من جيش الإحتلال..

أعلنت كتائب المقاومة عز الدين القسام أن مقاتليها باغتوا قوة تابعة للاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأجهزوا على 4 جنود، إلى جانب إصابة جنود آخرين. يأتي ذلك بعد أن أعلنت كتائب القسام أنها دمرت دبابات ومدرعات إسرائيلية، وقتلت العديد من الجنود في المعارك الدائرة بعدة محاور شمال القطاع، وفي أطراف مدينة غزة.

ونقلت وكالات أنباء عالمية صباح اليوم الجمعة، مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين من جيش العدو بجروح خطيرة خلال المعارك التي جرت مع المقاومة الفلسطينية، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.

ويشار إلى أن عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في غزة ارتفع إلى 24 بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.

وكالات