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بوتين: أوكرانيا تبيع الأسلحة في الشرق الأوسط

2023/11/03 أخبار عالمية, أهم الأخبار

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن أوكرانيا تبيع الأسلحة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك إلى حركة طالبان، ومن تلك المنطقة تنتقل هذه الأسلحة إلى أي منطقة أخرى في العالم.
جاء ذلك عند حديث الرئيس بوتين عن الفساد في أوكرانيا، خلال اللقاء مع أعضاء المجلس الاجتماعي في روسيا الاتحادية.
وأضاف الرئيس الروسي: “الآن يقولون إن الأسلحة تظهر في الشرق الأوسط (من أوكرانيا). بالطبع تظهر هذه الأسلحة هناك، لأنه يتم بيعها في تلك المنطقة. ويبيعونها لطالبان، ومن هناك تذهب إلى أي مكان آخر. كل شيء يباع ويشترى”.

المصدر: روسيا اليوم

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