جثامينهم ملقاة على الطريق.. شهداء في قصف استهدف نازحين داخل قطاع غزة

استشهد 14 مواطنا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، اليوم الجمعة، جراء قصف لدبابات وزوارق الاحتلال الحربية، استهدف مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 منهم على الأقل، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام، جثامين الشهداء ملقاة على الطريق.

وأكد شهود عيان عدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء نظرا لأن دبابات وزوارق الاحتلال يستهدفان كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح.

وأوضحت أن 9155 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 145، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ 7 اكتوبر الماضي، وأكثر من 73% منهم من الأطفال والنساء.