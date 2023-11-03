منها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا: مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين

تولى رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة للتداول والموافقة على جملة من مشاريع القوانين.

وفي افتتاح اشغال المجلس استعرض رئيس الحكومة سير العمل الحكومي، وأوصى أعضاء الحكومة بمضاعفة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بسن مشاريع النصوص القانونية، كما حثهم على الترفيع في نسق انجاز المشاريع العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين التالية:

1) مشروع قانون يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤولية التونسية.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسّسات التربوية II.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.