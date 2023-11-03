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هنية يُطالب مصر بفتح معبر رفح وتجاوز “أي اعتبارات”

2023/11/03 أهم الأخبار, فلسطين

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، وناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لـ”وضع حد لجرائم الحرب الإسرائلية”.
وقال هنيـة: “أمام مجزرة الجرحى والمشافي، نطالب الإخوة في مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل، وندعوهم لتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك”.
وأضاف: “كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب، ورفع الغطاء عن الاحتلال سياسيا وقانونيا وإعلاميا وتنفيذ القرارات الأممية المُلزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة”.

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