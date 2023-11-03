القبض على 13 مروّج مخدرات في المنستير

في إطار مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات بمحيط المٶسسات التربوية و الاحياء الشعبية بمدينة المنستير، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسةوبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من القاء القبض علی 13 عنصرا من اجل ترويج و مسك و استهلاك المخدرات و اعداد محلات لتعاطي و ترويج المواد المخدرة 03 منهم محل تفتيش.

وتم حجز صفيحة من مادة القنب الهندي و حوالي 70 قطعة من ذات المادة معدة للترويج و صحن يحتوي علی مادة الكوكايين و حوالي 30 قرصا طبيا من النوع المخدر معدة للترويج الی جانب حجز دراجة نارية ثقيلة و شاحنة تستغل في نقل المواد المخدرة و مبلغ مالي قدرة 2370 دينارا من عائدات الاتجار بالمخدرات. وحسب ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا فقد تم الاحتفاظ بجميع ذوي الشبهة بتعليمات النيابة العمومية بالمنستير ومباشرة الابحاث في شانهم ، و باحالتهم علی انظار النيابة بالمحكمة المذكورة اليوم فتحت في شانهم ابحاث تحقيقية من اجل جرائم المخدرات.

إذاعة المنستير