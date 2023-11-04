حجز كميات هائلة من زيت الزيتون المغشوش بالزيت النباتي والكركم!..

أفاد مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للتجارة بقابس، بأنه تم خلال اليومين الأخيرين في نطاق عملية مشتركة بين مصالح الحرس الوطني بمارث ومصالح المراقبة الإقتصادية بهذه الإدارة، حجز كمية من الزيت النباتي غير المدعم وزيت الزيتون المغشوش، تبلغ 17150 لترا.

وقد تم ضبط هذه الكمية لدى تاجر جملة ومعصرة تقليدية كائنة بمنطقة مطماطة.

وبين ذات المصدر، أنه قد اتضح قيام المتورط في العملية، بخلط زيت الزيتون بكمية أخرى من الزيت النباتي غير المدعم وإضافة مادة “الكركم” إليهما، مشيرا إلى أنه قد تم الاحتفاظ بصاحب المعصرة بعد استشارة النيابة العمومية، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث من قبل مصالح الحرس الوطني بمارث.