عاجل/ حزب الله يستهدف بالصواريخ 5 مواقع للاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت، أنه استهدف بالصواريخ 5 مواقع تابعة للاحتلال قبالة الحدود اللبنانية وحقق فيها إصابات مباشرة.

وقال في بيان: “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية. ”

واستهدف حزب الله وأسقط منطاد تجسس كان قد رفعه جيش الإحتلال فوق موقع مسكافعام المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

من جهة أخرى، قال حزب الله في بيان آخر إنه استهدف عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم السبت موقع العباد بالصواريخ والأسلحة المناسبة ودمر قسما من تجهيزاته. ‏

وكان جيش الإحتلال أعلن اليوم السبت، أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.

المصدر: روسيا اليوم