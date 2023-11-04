صدور قرار يضبط شروط إلحاق مراكز التربية المختصة بالمركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة



صدر بالرائد الرسمي عدد 127 بتاريخ 3 نوفمبر 2023، قرار من وزير الشؤون الإجتماعية يتعلق بضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمركزالدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وبمقتضى هذا القرار سيقع إلحاق مراكز التربية المختصة، التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، بناء على طلب كتابي توجهه الجمعيات المعنية له، قبل موفى شهر ماي من كل سنة.

كما يمكن لوزير الشؤون الاجتماعية إلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، في حالة وجود تهديد لمصلحة الأطفال بناء على تقرير معلل صادر عن الهياكل المختصة التابعة للوزارة أو مندوب حماية الطفولة أو أي جهة أخرى تقوم بالإشعار.

وللاستفادة من الالتحاق بالمركزالدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يتعين على مراكز التربية المختصة أن تكون راجعة بالنظر للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وأن تكون مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، في وضع استغلال فعلي خلال السنة التربوية التأهيلية الجارية.

كما نصت الشروط على أن تكون مقرات مراكز التربية المختصة صالحة للاستغلال وتتوفر بها الظروف اللازمة للاستقبال والصحة والسلامة، ومهيأة بكيفية تتلاءم مع خصوصيات المستفيدين وتساعد على استقبالهم وتمكينهم من تعاطي مختلف الأنشطة بأحسن الظروف.

ونصت الشروط على أن تكون لتلك المراكز فرق متعددة الاختصاصات من مربين مختصين ومكونين وعملة وإطار شبه طبي وفقا لعدد الأطفال المتعهد بهم طبقا لأحكام كراس الشروط المنظم لإحداث المؤسسات الخاصة للتريية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وتقرر بموجب هذا القرار الصادر بالرائد الرسمي إدماج المربين المختصين والإطار شبه الطبي العامل بمراكز التربية المختصة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى عقود عمل محددة المدة، إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.