تحذير هام لكبار السن..

أوصت المختصة في أمراض الشيخوخة عفاف الهمامي اليوم الأحد 05 نوفمبر 2023، بضرورة توعية كبار السن والمحيطين بهم من أفراد العائلة، من أجل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ومعالجة الاضطرابات النفسية المصاحبة لتفادي اضطرابات التغذية الشائعة بشكل كبير لدى عدد هام من هذه الشريحة العمرية والتي يلحظها الأطباء المباشرون بشكل دوري ومعالجة انعكاساتها السلبية.

وأضافت عفاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الشائع لدى كبار السن منذ سن 60 سنة فما فوق وجود سوء تغذية وهو ما يؤدى الى الإصابة بفقر الدم و ضمور في العضلات يؤدي الى هشاشة العظام ويتسبّب في سهولة الكسور الى جانب مشاكل في الهضم، لافتة الى أن هذه الأمراض الشائعة طبيعية مع التقدم في السن لكن الأمر الذي يفاقم من حدتها هو سوء التغذية واتباع نظام غذائي غير متوازن أو غير سليم حسب تقديرها.

وشدّدت على أن كبار السن من المحتمل أن يعيشوا اضطرابات نفسية معينة مصاحبة لفترة الشيخوخة منها الاكتئاب لأسباب اجتماعية أو عزلة مما يتسبب في نقص الشهية وبالتالي سوء تغذية يصاحبها نقصا في الفيتامينات والبروتينات والمعادن.

وبيّنت أنه مع التقدم في السن تنخفض المناعة لدى كبار السن ويصبح المسن عرضة أكثر للأمراض الصدرية والجرثومية وغيرها ويتسبب نقص التغذية في تطوير نقص المناعة لدى المسن.

ودعت في هذا الصدد إلى شرب كميات هامة من الماء وتوعية المسن وعائلته بأهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والبروتينات والخضروات الى جانب معالجة الاضطرابات النفسية واتباع الوقاية والدعم الاجتماعي ومراقبة كبار السن وتقييم جودة نظامهم الغذائي والصحي والعضوي والنفسي.