الكشف عن شبكة دولية لترويج المخدرات: الاحتفاظ بـ05 أشخاص من بينهم طبيبة وصيدلاني وإدراج طبيب بالتفتيش



قالت الإدارة العامة للأمن الوطني، إن معلومات توفرت لدى اطارات وأعوان مصلحة فرق مكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اندماج محضر صيدلي بصيدلية بإحدى الصيدليات بتونس العاصمة تزويد احدى الانفار بكميات هامة من الاقراص المخدرة.

وافادت الإدارة في بلاغ لها، أنه بإجراء متابعة ميدانية دقيقة على الصيدلية المذكورة تم القاء القبض على المعني أثناء تسلمه كيس بلاستيكي اسود اللون من عند المعنية يحتوي على:

▪ *100علبة* تحتوي على *3000* حبة دواء مخدر نوع لكزوميل

▪ مبلغ مالي قدره 230 دينار

▪03 وصفات طبية بأسماء مختلفة مسلمة من عند طبيبة نفسانية بتونس العاصمة

▪ 11 حوالة بريدية تتضمن ما يقارب 65 الف دينار

وجاء في البلاغ، أنه بالتحري مع المعني اعترف وأنه يتحصل على شهائد طبية مفتعلة بأسماء مختلفة من كاتبة الطبيبة بمبلغ مالي قدره 20 دينار للوصفة الطبية الواحدة بعلم الطبيبة المذكورة و يتولى تجميع كميات هامة من الدواء المذكور بمنزل على وجه الكراء بجهة رواد جعفر أريانة ليتولى لاحقا تهريبها الى القطر الجزائري باعتباره من سكان منطقة حدودية حيث بالتنقل رفقة المعني الى المنزل المذكور بجهة رواد جعفر تم حجز:

▪ 291 علبة دواء مخدر تحتوي على عدد 8730 قرص مخدر نوع ليكزوميل

▪1590 قرص مخدر ايريكا ومن انواع مختلفة اخرى

▪09 وصفات طبية مفتعلة

هذا وبتعميق التحريات مع المعني، أكد انه يتزود بكميات هامة من نفس الادوية المخدرة من عند احد الأشخاص الذي يدعى أنه اصيل جهة حي التضامن و الذي يتولى بدوره تجميع الأدوية المخدرة بوصفات طبية مفتعلة مسلمة له من عند طبيب اختصاص طب عام بجهة حي ابن خلدون بمبلغ مالي قدره 30 دينار للوصفة الطبية الواحدة، حيث بنصب كمين للمعني تم إيقافه على متن سيارته بجهة أريانة المدينة وحجز لديه:

▪ 31 علبة تحتوي على 930 قرص دواء مخدر

▪ 03 وصفات مفتعلة باسماء مختلفة

وبسماع بعض المرضى المدون اسمائهم بالوصفات الطبية التي تم حجزها على ذمة البحث تبين و انهم لم يترددوا على العيادة المذكورة بتاريخ الوصفات الطبية المحجوزة.

وبالتثبت في الملفات الطبية للمرضى الذين تم حجز وصفات طبية بأسمائهم تبين وانه لا يوجد اثر كتابي للكشوفات الطبية مدون بالملفات الطبية وهو ما يؤكد صحة اقوال المرضى ويثبت و ن الشهائد الطبيبة مفتعلة وتم استغلال هوياتهم حتى لا تثير الشك في صورة ضبطها من قبل المصالح الامنية.

وقدم نفس المصدر مجموع المحجوز والمتمثل في:

▪ 142 قرص مخدر

▪ 15 وصفة طبية مفتعلة باسماء مختلفة

▪ سيارة نوع قولف

▪ 12 حوالة بنكية بقيمة 65 الف دينار

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث جارية على صعيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات.