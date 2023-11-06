صادم: تقتل زوجة أخيها حرقا..وتفاصيل مروعة..!

أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين عماد العمري، الاحتفاظ بامرأة تبلغ من العمر 41 سنة من أجل جريمة قتل، راحت ضحيتها زوجة أخيها، البالغة من العمر 35 سنة، في منطقة البريج من معتمدية القصرين الجنوبية، في الليلة الفاصلة بين الأحد 5 نوفمبر والإثنين 6 نوفمبر 2023.

واعترفت المشتبه بها، بجريمة القتل التي أقدمت عليها، عبر إضرام النار في جسد الضحية، مما أدى إلى وفاتها، بعد تبادل عنف، وذلك حسب المعاينات التي قامت بها النيابة العمومية في مكان الواقعة، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين عماد العمري.

وأشار القاضي العمري في تصريح لموزاييك إلى أن النيابة العمومية أذنت بعرض جثة الهالكة على قسم الطب الشرعي، وبفتح بحث تحقيقي لدى الضابطة العدلية لمعرفة ملابسات الجريمة.