إيران تدعو مجلس الأمن إلى تبنّي إجراءات عاجلة لتجريد الصهاينة من السلاح النووي..

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 مجلس الأمن الدولي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تبنّي إجراءات عاجلة لتجريد كيان الاحتلال من السلاح النووي.

وأضاف في تغريدة على منصة X، إن تصريحات وزير تراث الكيان المحتل بشأن استخدام السلاح النووي في غزة “تظهر الفشل الحقيقي للكيان أمام المقاومة”.

وكان وزير تراث الكيان المحتل عميحاي إلياهو، قد لوّح، الأحد، بإمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات والتنديدات.

وطالب عبد اللهيان، مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ إجراءات عاجلة قائلاً: “غداً سيكون متأخراً.. البيت الأبيض يتحمل كامل مسؤولية هذه الإبادة الجماعية”.

وكالات