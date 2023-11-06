وفاة طفل وإصابة شقيقته في حريق منزل بالمنستير.. وزارة الأسرة تتدخل مع فتح تحقيق

افادت وزارة الاسرة في بلاغ اليوم الاثنين بان على حريقا نشب نشب فجر اليوم بأحد المنازل بمدينة بنّان، وانجرّ عنه طبقا للإشعار الوارد من طرف المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، قبول طفلة عمرها حوالي 5 سنوات متعرضة الى حروق بليغة ووفاة شقيقها البالغ من العمر 15 سنة.

وعلى اثر ذلك كلّفت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، المندوبة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير بالمتابعة اللصيقة للحالة الصحيّة لهذه الضحيّة القاصر والتعهّد العاجل بوالدتها وأختها (13 سنة).

وإثر تنقّل المندوبة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بالمنستير مساء اليوم بحضور معتمد المكان لملاقاة الأم (مفارقة لزوجها) وابنتها الناجية من الحريق قرّرت الوزارة ما يلي :

– تعهيد الأخصائيّة النفسانية بالمندوبيّة للإحاطة النفسيّة المكثّفة بالأم وابنتها،

– الشروع في دراسة إمكانية انتفاع الأم بتمويل موطن رزق في إطار برنامج الوزارة للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي،

– مواصلة التنسيق مع المصالح المعنيّة بولاية المنستير للنظر في إمكانية المرافقة الاقتصادية والاجتماعيّة للأم وابنتها باعتبار الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنزل وبالنظر إلى الظروف الصعبة للأم المفارقة لزوجها .

واشارت الوزارة إلى أنّ طفلة الخمس سنوات المنتفعة ببرنامج الوزارة “روضتنا في حومتنا” محلّ مراقبة صحيّة بقسم الاستعجالي ووضعها الصحّي في حالة حرجة، وأنّ الابحاث مازالت متواصلة للتعرّف على أسباب الحريق.