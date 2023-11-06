عاجل/ القسّـ،ـام تُدمّر 6 دبابات للاحتلال في هجمة واحدة و27 آلية خلال 48 ساعة

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، أنها دمرت سادس دبابة للاحتلال في هجمة واحدة بقذيفة “الياسين 105”.

كما أفادت الكتائب باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي “TBG”.

كما اكدت القسام انها دمرت خلال الـ48 ساعة الاخيرة كليا او جزئيا، 27 الية عسكرية، كما دكت القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون والتحمت في اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال، مؤكدة ايقاع خسائر محققة.

وصرحت “القسام” في وقت سابق عن تنفيذها هجمات على قوات الإحتلال المتمركزة شمال غرب مدينة غزة وتدميرها 5 دبابات بقذائف “الياسين 105”.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ31 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، في 7 اكتوبر الماضي، حيث يواصل جيش الإحتلال قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.