استشهاد فلسطيني في الخليل وقوات إسرائيلية تقتحم جنين ومخيمها..#خبر_عاجل

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات مع مسلحين فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن عدة مركبات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المدينة ومخيم جنين، ودارت مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

ووفقا لوكالة وفا “نشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل، ودفع بتعزيزات جديدة من قواته، وانتشرت وحدات خاصة في عدد من الأحياء”.

وأضافت الوكالة أن الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، واستهدفت منزل المواطن عبد السلام جمال أبو الهيجاء في المخيم ما أدى لاحتراقه.

وحسب ما نقله مراسل سكاي نيوز في الضفة الغربية فقد سمع أصوات انفجارات متتاليه في محيط مخيم جنين، وشوهد دخان يتصاعد من جنوب حي الهدف فيما قامت جرافات الجيش الإسرائيلي بتدمير شوارع قريبه من مستشفى ابن سينا.

وفي جنوب الضفة الغربية، وتحديدا في محافظة الخليل، قامت قوات إسرائيلية باقتحام بلدة سعير، شمالي الخليل، الأمر الذي أدى على مقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، جراح أحدهما حرجة.

“سكاي نيوز”