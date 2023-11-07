291 ألف شيك غير مستخلص مع موفى سبتمبر 2023

ارتفعت نسبة الشيكات غير المستخلصة بشكل طفيف، خلال الثلاثي الثالث لسنة 2023، بنحو 1.56 بالمائة، ليتم رفض نحو 291 ألف شيك بقيمة 2504.23 مليون دينار، من اجمالي 18.70 مليون شيك متداول، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، في نشرية أصدرها مؤخرا حول مؤشرات الدفوعات.

وأشار البنك المركزي التونسي إلى تقلص عدد الشيكات المتداولة، مع موفى سبتمبر 2023، بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وتطور عدد عمليات التحويل البنكي بنسبة 3.4 بالمائة لتبلغ 24.84 مليون عملية تحويل بقيمة37231.80 مليون دينار علما ان0.11 بالمائة من هذه المعاملات، من حيث القيمة والعدد، قد رفضت.

وتراجع السحب البنكي بنحو 21.1 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2023، ليناهز 3.97 مليون عملية بقيمة جملية تقارب 16450.04 مليون دينار (رفض 36.24 بالمائة من عدد عمليات السحب و6.15 بالمائة من قيمتها).

وزاد عدد عمليات الدفع الالكتروني، مع موفى سبتمبر 2023، بنسبة 42.7 بالمائة لتصل الى13.4 مليون عملية كما ارتفعت قيمتها بنحو43.4 بالمائة لتناهز مبلغ 888 مليون دينار.