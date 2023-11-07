المنستير: مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات يقرر توجيه التنابيه فقط خلال 48 ساعة الأخيرة لإتاحة فرصة تصحيح الملفات خلال كامل فترة البت

قرر مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير توجيه التنابيه فقط خلال 48 ساعة الأخيرة من فترة البت التي تتواصل إلى 12 نوفمبر الجاري كي تكون كامل فترة البت فرصة للمترشحين لتصحيح ملفاتهم وفق ما أفاد وات اليوم بليغ قاسم المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير.

وأوضح بليغ قاسم أنّه سيقع في مرحلة أولى الاتصال بالمترشح وإعلامه بأنّ ملفه يتطلب التصحيح ثم في مرحلة ثانية إرسال تنابيه كتابية لأنّه في حال وجه تنبيه حاليا فإنّ المترشح حسب القانون لن يستطيع تصحيح ملفه بعد 48 ساعة. وحيّن اليوم 9 من المترشحين ملفات ترشحهم.

وانطلق اليوم مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بالقاعة المغطاة بالمركب الرياضي مصطفي بن جنات بالمنستير في البت في ملفات الترشحات لإنتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 وحقق شوطا طيّبا إذ أنّ أكثر من 300 ملف ترشح كامل الوثائق من مجموع 349 ملف ترشح تلقتها الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير باعتبار أنّه وقع حينيا التثبت من جميع ملفات المترشحين منذ وقع إيداعها في مركز قبول الترشحات في الفترة 23 أكتوبر 2023-6 نوفمبر 2023.

ويتثبت حاليا المجلس في كلّ ملف وفي جميع مرفقاته من وثائق إن كانت صحيحة أو غير صحيحة وبإمكان المترشح تصحيح ملفه في حال يرى مجلس الهيئة أنّ هناك وثائق تتطلب التصحيح حسب ذات المصدر.

ويقع الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم 13 نوفمبر الجاري.