تونس العاصمة: القبض على مروّجي مخدرات بالأحياء الراقية والملاهي الليلية بالضاحية الشمالية

في إطار تعقب الأنفار الناشطين في مجال ترويج المخدرات بأنواعها، على إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان مصلحة فرق مكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بـإدارة الشرطة العدلية مفادها تحوز نفر من متساكني جهة المنزه 9 بالعاصمة على كمية هامة من المواد المخدرة يتولى ترويجها بالأحياء الراقية والملاهي الليلية بالضاحية الشمالية.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحريات الميدانية تبين وأنه يتنقل رفقة نفر ثاني عامل بالخارج على متن سيارة خاصة، بنصب كمين محكم أمكن القبض عليهما بجهة حلق الوادي.

تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية التنقل الى مقر سكناه الذي بتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على عدد 3500 قرص مخدر نوع “اكستازي” تزن حوالي 1860 غ وعدد 342 طابع مخدر نوع LSD وكيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق بني اللون يزن 22.15 غ وميزان الكتروني ومبلغ مالي قدره 1500 دينار تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “المسك بنية الترويج لمادة مخدرة والمشاركة في ذلك” والأبحاث متواصلة.