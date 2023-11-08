افتتاح مركز جديد لايداع مطالب التأشيرات بصفاقس وولايات الجنوب

تم اليوم الاربعاء بمدينة صفاقس، افتتاح مركز جديد لايداع مطالب التاشيرات “TLS” .

وافاد القنصل العام لفرنسا بتونس، دومينيك ماس، لدى اعلانه عن افتتاح هذا المركز الجديد لايداع مطالب التاشيرات بصفاقس، في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لسفارة فرنسا في تونس، ان هذا المركز سيمكن من استقبال 25 بالمائة من مجموع طالبي التاشيرة لدينا و”سيتيح لاصدقائنا المتواجدين في الجنوب الا يضطروا بعد الآن الى التنقل بعيدا لتقديم ملفاتهم” ، مشيرا الى ان” ذلك سيكون بالتوازي مع تخفيف رسوم التاشيرة والتي ستكون ايضا ابتداء من شهر نوفمبر الجاري، اي مع افتتاح مركز ايداع مطالب التاشسرات بصفاقس، يوم 6 نوفمبر الجاري”.

وخلص الى القول ان تقديم ملفات التاشسرة يكون على منصة Frace Visa http://WWW.france-visas.gouv.fr ثم تحديد موعد على منصة TLS.

يذكر ان المركز الجديد لايداع مطالب التاشسرات الذي تم افتتاحة بصفاقس، يوجد بمفترق طريق الاقران على القاصة الكيلومترية عدد 3 على مستوى حزام بورقيبة، ويشمل ولايات صفاقس، و سيدي بوزيد، والمهدية، وقفصة، وتوزر، وقبلي، وقابس، ومدنين، وتطاوين.

وسيكون مفتوحا من الاثنين الى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.