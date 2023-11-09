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سليانة: تنظيم يوم تحسيسي للتعريف بالبطاقة الالكترونية “لاباس” بالمستشفى الجهوي

2023/11/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, غير مصنف, مجتمع

انتظم، اليوم الخميس، بالمستشفى الجهوي بولاية سليانة، يوم تحسيسي للتعريف “بالبطاقة الالكترونية لاباس”، وهي عبارة على سند علاجي الكتروني تعوض البطاقة الورقية، ومن المنتظر الانطلاق في العمل بها بكافة المستشفيات العمومية مطلع السنة القادمة، وفق رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض رامي التكاري.

وأضاف التكاري في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن فعاليات اليوم التحسيسي الجهوي، انطلقت منذ صباح اليوم الخميس، بالمستشفى الجهوي، تزامنا مع توافد عدد هام من المرضى يوم السوق الأسبوعية، واشار الى أن أيام تحسيسية أخرى ستنتظم بعدد من الفضاءات العمومية، لدعوة المواطنين للاقبال على استخراج بطاقة “لاباس” أو تسلمها من مكتب البريد.

وذكر التكاري أنه تم أيضا التعريف بالمركز الافتراضي “e-cnam”، الذي يمكن المواطن من الولوج الى الخدمات ومتابعة ملفاته أو تغيير المنظومة على الخط دون التوجه الى المقر.
وتعد ولاية سليانة، مايقارب 40 ألف بطاقة علاج مختلفة، وبلغت نسبة توزيع بطاقات “لاباس” بالجهة 85 بالمائة من مجموع عدد المنخرطين، وفق التكاري.

يذكر أن اليوم التحسيسي، أشرف عليه والي الجهة بحضور المعتمدة الأولى والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ورئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من ممثلي الإدارة الجهوية للصحة.

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