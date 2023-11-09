واشنطن: إغلاق معبر رفح لـ”ظروف أمنية”..

منع الشّواء بمحلاّت بيع اللحوم في هذه الولاية

وكالة “فيتش”: تواصل التعويل على اقتراض الدولة من البنوك ينطوي على مخاطر تهدد الجهاز المالي

عاجل/ رئاسة الحكومة: الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري

عاجل/تطورات جديدة في قضية وديع الجرئ..

2023/11/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلم قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس جامعة كرة القدم وديع الجري بتولّي الممثل القانوني لوزارة الشباب والرياضة تسجيل “قيامها بالحقّ الشخصي” في القضية المرفوعة ضدّه والموقوف على ذمتها وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

وبهذا الإجراء الذي تمّ إعلام وديع الجري بشأنه، فإن وزارة الشباب والرياضة أصبحت “طرفا” في القضية المرفوعة ضدّه، والمتعلقة بإبرام عقد مع إطار فنّي على خلاف الصيغ القانونية حسب الشكاية المرفوعة ضدّ وديع الجري.

وكانت بطاقة إيداع بالسجن قد صدرت في حقّ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، بخصوص الملف المتعلّق بالعقد الذي المبرم مع المدير الفني للجامعة بناء على شكوى تقدّمت بها وزارة الشباب والرياضة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn