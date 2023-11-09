عاجل/تطورات جديدة في قضية وديع الجرئ..

أعلم قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس جامعة كرة القدم وديع الجري بتولّي الممثل القانوني لوزارة الشباب والرياضة تسجيل “قيامها بالحقّ الشخصي” في القضية المرفوعة ضدّه والموقوف على ذمتها وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

وبهذا الإجراء الذي تمّ إعلام وديع الجري بشأنه، فإن وزارة الشباب والرياضة أصبحت “طرفا” في القضية المرفوعة ضدّه، والمتعلقة بإبرام عقد مع إطار فنّي على خلاف الصيغ القانونية حسب الشكاية المرفوعة ضدّ وديع الجري.

وكانت بطاقة إيداع بالسجن قد صدرت في حقّ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، بخصوص الملف المتعلّق بالعقد الذي المبرم مع المدير الفني للجامعة بناء على شكوى تقدّمت بها وزارة الشباب والرياضة.