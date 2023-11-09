صربيا: اعتقال آلاف المهاجرين بعد إطلاق نار على الحدود

أعلن في صربيا أمس الأربعاء اعتقال 4500 مهاجر مخالفين خلال أقل من أسبوعين، في حملة خاصة على مستوى البلاد أعقبت حادث إطلاق للنار أودى بحياة 3 مهاجرين.

وضبطت الشرطة خلال مداهمات في مناطق حدودية بجنوب شرق صربيا وجنوبها، 5 مسدسات وبنادق آلية وأكثر من 1500 طلقة ذخيرة.

وأفادت وزارة الداخلية باعتقال 8 أشخاص بشبهة الاتجار بالبشر وإيقاف نحو 120 آخرين بـ “تهم جنائية مختلفة”.

وقالت الشرطة إن “وزارة الداخلية ستواصل هذه المعركة حتى يتم حل مشكلة الهجرة غير النظامية وقطع سلسلة الاتجار بالبشر بشكل كامل”.

وبحسب الوزارة نُقل 3000 من المهاجرين إلى مراكز إيواء تشرف عليها الحكومة.

وفي 27 أكتوبر الماضي قتل 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح خلال حادث إطلاق نار بين مهاجرين قرب حدود صربيا مع هنغاريا. وأطلقت الشرطة عقب ذلك عملية على مستوى البلاد بهدف وضع حد للهجرة الشرعية والاتجار بالبشر.

وتفحصت السلطات أكثر من 81000 سيارة و330 موقعا.

أ ف ب