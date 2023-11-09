انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق في قابس

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن عطبا طرأ على قناة جلب مياه شط الفجيج قطر 1000 مم باتجاه محطة التحلية بقابس على مستوى منطقة بوعتوش بالحامة مما انجر عنه تسجيل إضطراب وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة الثانية بعد زوال اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بمعتمديات الحامة والحامة الغربية والمطوية ووذرف وغنوش وقابس الغربية وقابس الجنوبية وقابس المدينة.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا ابتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.