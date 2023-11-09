بعد اكتشاف حشرة البق بمبيت خاص: اتخاذ جملة من التدابير الوقائية

أفاد المعتمد الأول بولاية القصرين، أحمد الحامدي، اليوم الخميس، بأنه إثر اكتشاف حشرة بق الفراش في مبيت خاص للطالبات بمدينة القصرين، تحوّلت السلط الجهوية والمصالح الصحية المعنية ومدير عام الخدمات الجامعية للوسط صباح اليوم على عين المكان وقامت بالمعاينات اللازمة واتخذت في الابان جملة من التدابير الوقائية.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ من أهمّ التدابير المتخذة الإتفاق مع شركة تعقيم خاصة لمداواة وتعقيم كامل المبيت بعد اخلائه من الطالبات آخر الأسبوع، مع الاتفاق مع صاحب المبيت على تغيير الحشايا والآثاث القديم بآخر جديد وإتلافه للقضاء على هذه الحشرة.

وبيّن أن المبيت الخاص المذكور متعاقد مع ديوان الوسط للخدمات الجامعية ويضم 54 طالبة، وسيكون محل متابعة متواصلة من قبل السلط الجهوية، مؤكدا أن بقية المبيتات الجامعية بالجهة كانت هي الأخرى محل متابعة وتمت زيارتها اليوم وتفقدها والتأكد من خلوّها من حشرة بق الفراش.

وكان ممثل الإتحاد العام لطلبة تونس بالقصرين فراس الكشبوري ذكر أمس في تصريح إعلامي أنه تم تسجيل إنتشار حشرة بق الفراش في مبيت خاص للطلبة بمدينة القصرين وبين أن الهياكل الإدارية والصحية المعنية قد تدخلت وقامت بتعقيم المبيت، داعيا إلى استبدال الأثاث والحشايا القديمة بالمبيت المذكور.