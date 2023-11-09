داعيا العمال لاستئناف العمل: اتحاد الشغل يعلن موعد صرف اجور عمال مصنع الحلفاء بالقصرين

افاد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، في بلاغ اليوم الخميس، أنه سيتم تمكين عمال وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين من أجورهم، الخاصة بشهر أكتوبر المنقضي، “في غضون الأسبوع المقبل، بعد التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وسلطة الإشراف والسلطات الجهوية والإدارة العامة للمؤسسة”.

كما دعت المنظمة الشغيلة في القصرين، كل العمال والإطارات داخل الشركة “إلى الكف عن التحركات والأشكال النضالية، والعودة إلى العمل”، حسب البلاغ ذاته .

يذكر ان عمال وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، كانوا قد دخلوا في سلسلة تحركات إحتجاجية، مطالبين بصرف أجورهم، لشهر أكتوبر الفارط.