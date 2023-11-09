الإحتفاظ بممرّض لشبهة سرقة أدوية من مستشفى

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ بممرّض يعمل بالمستشفى المحلّي بحي التضامن للاشتباه في تورطه في سرقة أدوية وحقن ومستلزمات طبية من المستشفى بغاية التفويت فيها بالبيع، وفق مافادت به اذاعة موزاييك نقلا عن مصدر قضائي مطّلع.

وحسب ذات المصدر فان اعوان دورية تابعة للحرس الوطني كانوا يقومون بعملهم الروتيني لصالح الأمن العام بحي التضامن، فاشتبهوا في أمر شخص حامل لحقيبة، وباستيقافه وتفتيشها عثر بداخلها على كمية من الأدوية والحقن ومستلزمات طبية مختلفة.

وباستفسار المظنون فيه حول مصدر تلك الأدوية تبين أنه ممرض يعمل بالمستشفى المحلي بحي التضامن مفيدا بأنه استولى عليها بغاية التفويت فيها بالبيع.