خلال 2023: حجز 376 كلغ من المخدرات و أكثر من 354 ألف قرصا مخدرا بميناء حلق الوادي

تمكنت الوحدات التابعة للمكتب الحدودي للديوانة بميناء حلق الوادي الشمال خلال سنة 2023 من إحباط عديد محاولات تهريب كميّات من المخدّرات حيث تم إلى غاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري من حجز 347 كلغ من مادة القنب الهندي (الزطلة) وأكثر من 29 كلغ من مادة الكوكايين.

كما تم خلال هذه الفترة حجز أكثر من 354 ألف قرصا مخدرا من أنواع مختلفة على غرار “الاكستازي” و”السوبيتاكس”.

وتمّ التفطّن إلى هذه الكميّات مخفيّة على متن وسائل نقل وبضائع عند استعداد أصحابها لدخول التراب الوطني عبر ميناء حلق الوادي الشمالي ويتم إخفائها وسط مخابئ مهيأة بأماكن مختلفة داخل البضائع والسيارات المذكورة.