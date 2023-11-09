جندوبة: حملات رقابية بمعتمديتي غار الدماء وفرنانة تسفر عن حجز كميات من المواد المدعّمة والغلال

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، اليوم الخميس وأمس الأربعاء، 3150 كلغ من السكر المدعم، و260 كلغ من السميد المدعم، وأكثر من 25 طنّا من الرمّان، ونحو 1،5 من التفاح مودعة بمخازن بيع بالجملة ومخازن تبريد بمعتمديتي غار الدماء وفرنانة، وفق ما أكده أحمد التليلي كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة.

وأوضح التليلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن عمليات الحجز جاءت إثر فتح تدقيق في بيوعات تاجر جملة للمواد الغذائية بجهة غار الدماء، أفضى إلى تحرير محضر بحث في شأنه من اجل الاخلال بتراتيب الدعم، كما أفضت أعمال الرقابة إلى تحرير محضر بحث مماثل ضد تاجر تفصيل من أجل إخفاء بضاعة، ومحضر ثالث ضد صاحب مخزن تبريد من اجل عدم اثبات المصدر، ومحاضر بحث أخرى من اجل اثبات المصدر وعدم التصريح بالنشاط.

وأشار إلى أنّه تمّت إحالة المخالفين بمقتضى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بمخالفة قواعد المنافسة والاسعار والذي يعاقب مرتكبه بالسجن والخطايا.

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