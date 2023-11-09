بنزرت: حجز1218 كلغ من البطاطا بمنطقة جرزونة و تامين المحجوز بسوق الجملة لاعادة ترويجه ضمن المسالك القانونية

تولت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت مساء اليوم ، حجز1218 كلغ من البطاطا باحد احياء معتمدية جرزونة ،و اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة لتامين المحجوز بسوق الجملة للخضر والغلال بالمنطقة ،في انتظار إعادة ترويجه ضمن المسالك القانونية صباح الغد الجمعة،بحسب ما افاد به مراسل وات بالجهة ،مصدر محلي مسؤول .

واوضح المصدر ذاته انه في إطار الاعمال الرقابية الليلية على الطرقات للجنة الجهوية لمراقبة الاسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية ، تم التفطن إلى تعمد صاحب شاحنة محملة باكثر من 1218كلغ من البطاطا ،السعي إلى ترويجها خارج مسالك التوزيع ،فتم على الفور إتخاذ الاجراءات الواجبة بشانه من حجز لكامل الحمولة ،وتوجيهها مباشرة لسوق الجملة للغضر والغلال بجرزونة اين تم تامينها في انتظار إعادة ضخها ضنن المسالك القانونية صباح الغد واستصفاء ثمنها في الخزينة العامة للدولة .

كما تولت مصالح المراقبة الاقتصادية تحرير عدد من المخالفات لصاحب الحمولة ومنها مسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة،بالاضافة إلى فتح بحث بشان مصدرها والاطراف الوسيطة في الواقعة ،من قبل الاجهزة الرقابية ذات الاختصاص .