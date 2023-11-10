تقلّص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الاولى من 2023

تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2023 ، ليصبح في حدود 6ر15856 مليون دينار ( م د) مقابل 5ر21371 م د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية لتتحسن تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 2ر7 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت (1ر76 بالمائة).

ويفسر تراجع العجز التجاري، وفق ما أبرزته نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية الى حدود شهر اكتوبر من سنة 2023، بزيادة الصادرات بنسبة 9ر6 بالمائة مقابل 8ر24 بالمائة في 2022، لتصل قيمتها الى50550 م د ( 5ر47294 م د في 2022)، مقابل تراجع الواردات بنسبة 3ر3 بالمائة لتقدر قيمتها ب 7ر66406 م د ( 68666 م د تم .تسجيلها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة2022)

كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7ر7331 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 9ر8524 م د (8ر53 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 7ر7921 م د تم تسجيله خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2022.

مبيعات تونس تتحسّن بفضل أداء العديد من القطاعات

يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر6 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة )2ر16 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+1ر9بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (5ر17بالمائة). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-35,7بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة(-27,3بالمائة).

وتراجعت مقتنيات البلاد من الخارج نتيجة تقلص واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة بنسبة 2ر7 بالمائة والمواد نصف المصنعة بنسبة 3ر7 بالمائة في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسب بلغت على التوالي 1ر2 بالمائة و3 بالمائة.

وتطورت مبيعات تونس نحو الاتحاد الأوروبي (7ر70 بالمائة من جملة المبيعات) بنسبة 3ر12 بالمائة .وزادت صادرات البلاد مع فرنسا بنسبة 9ر8 بالمائة وايطاليا ب17 بالمائة وألمانيا ب3ر12 بالمائة فضلا عن التحسن مع كل من إسبانيا وهولندا بنسب بلغت على التوالي 6ر27 بالمائة و6ر11 بالمائة.

وتبرز مؤشرات المعهد الوطني للاحصاء، على الصعيد العربي، ارتفاع صادرات تونس مع الجزائر بنسبة 7ر20 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 9ر7 بالمائة مقابل تقلصها مع مصر والمغرب بنسب بلغت على التوالي 8ر20 بالمائة و2ر5 بالمائة.

وتراجعت في المقابل مقتنيات تونس من الاتحاد الاوروبي (2ر43 بالمائة من جملة الواردات) بنسبة 1ر7 بالمائة لتبلغ 4ر28689 م د .وسجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بتسبة 9ر3 بالمائة ومع ايطاليا بنسبة 9ر14 بالمائة ومع اسبانيا ب16 بالمائة وفي المقابل ارتفعت مع المانيا ب5ر18 بالمائة وهولندا بنسبة 4ر25 بالمائة.

وزادت مقتنيات البلاد من روسيا بنسبة 6ر140 بالمائة ومع اوكرانيا 1ر46 بالمائة ومع سويسرا 1ر12 بالمائة ومع بريطانيا 8ر16 بالمائة في المقابل تراجعت الواردات مع تركيا بنسبة 23 بالمائة ومع الصين بنسبة 5ر4 بالمائة ومع الولايات المتحدة الامريكية بنسبة4ر13 بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 6ر15856 م د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (- 6ر7029 م د) وروسيا (- 3ر5975 م د) والجزائر (- 4ر3548 م د) وتركيا (- 7ر2807 م د) واكرانيا (- 7ر941 م د) ومصر (- 3ر751 م د).

وفي المقابل سجلت المبادلات للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 6ر4625 م د والمانيا ب8ر2393 م د وايطاليا 3ر844 م د وليبيا 8ر1938 م د .