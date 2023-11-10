الإطاحة بشاب روّع مستعملي الطريق والمارّة بالنّطر في مفترق “سوق الخردة” بالزهروني



على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها تعمد شاب من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة بالنطر وافتكاك متاع الغير باستعمال العنف بجهة حي الزهور الرابع ومفترق الزهروني، تحديدا على مستوى “سوق الخردة” ومنها يلوذ بالفرار داخل الأزقة المجاورة ومحل عدة مناشير تفتيش.

تمكن إطارات وأعوان مصلحة المتابعة الميدانية بإدارة شرطة النجدة، من القبض عليه وهو بصدد ترصد المارّة بنية سلبهم وبحوزته هاتف جوال محل سرقة ومفتاح لمنزل مهجور يتولى الإختباء داخله هربا من الملاحقة الأمنية.

وباقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية وعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 13 منشور تفتيش من أجل “السرقة، السلب، الحوز باستعمال العنف…”، كما تعلقت به عدد 10 قضايا سرقة بالنطر، حيث يتولى المظنون فيه نطر هواتف وحقائب مستعملي الطريق على مستوى مفترق “سوق الخردة” مستغلا في ذلك أوقات الذروة والاكتظاظ المروري.

وتم الاحتفاظ به بالتنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه مع مواصلة الأبحاث.