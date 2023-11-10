في نزاعه مع هلال الشابة: هذا ما قرّرته التاس في حق النادي الافريقي..

اعلنت محكمة التحكيم الرياضي “تاس” اليوم الجمعة ان الطعن الذي تقدم به النادي الافريقي يوم 29 جوان 2022 ضد الجامعة التونسية لكرة القدم وهلال الشابة بخصوص الحكم الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة يوم 8 جوان من نفس السنة غير مقبول.

كما قررت “التاس” الزام النادي الافريقي بتحويل مبلغ قدره 3 الاف فرنك سويسري (حوالي 11 الف دينار تونسي) لفائدة جمعية هلال الشابة بعنوان مساهمة في التكاليف التي تكبدتها خلال هذه الإجراءات.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم رفضت الاثارة التي تقدم بها النادي الافريقي ضد رئيس هلال الشابة توفيق المكشر على خلفية تواجده بمحيط ملعب المباراة وامام غرف الملابس بتاريخ 13 افريل 2022 في الوقت الذي كان فيه آنذاك تحت طائلة العقوبة على حد تقدير هيئة فريق “باب الجديد”.