تونس تُبدي إستعدادها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإرسال أطباء إلى قطاع غزّة

قال وزير الصحة علي مرابط أن تونس كانت سباقة بتجهيز مستشفى ميداني بمختلف أسرة الاختصاص لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ضحايا العدوان على غزة، مؤكدا أن المستشفى جاهز لإيواء عدد هام من المصابين من الأشقاء الفلسطينيين متى سُمِح لهم بالخروج للتداوي خارج قطاع غزة المحاصر.

كما لفت مرابط إلى أن عددا من الأطباء التونسيين من اختصاصات مختلفة طلبوا السماح لهم بالتوجه إلى غزة لتعزيز جهود الطواقم الطبية هناك، حسب تصريح نقلته موزاييك عن الوزير، خلال إشرافه، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، على المؤتمر السادس لجمعية الطب العام والطب العائلي المنعقد بالحمامات الجنوبية.

واضاف الوزير :” رئيس الجمهورية أذن منذ اليوم الأول بإرسال فرق طبية وبفتح حملات تبرّع.. ونحن جاهزون لمد يد العون سواء في مستشفياتنا العمومية أو بالتطوع للذهاب إلى غزة متى فتحت المعابر “.

كما وصف وزير الصحة ما تتعرض له المستشفيات والاطارات الطبية في غزة بـ”غير الإنساني”، حسب ذات المصدر.