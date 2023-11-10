اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: تونس تُطالب بفكّ الحصار عن الشعب الفلسطيني في كلّ فلسطين

ترأّس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة والذي انعقد مساء يوم 10 نوفمبر 2023 وخصّص لبحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتطور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش المجلس مشروع البيان الختامي المقدم للقمة الإسلامية الاستثنائية، حيث شدّد الوزير على موقف تونس الواضح ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي تمارسه القوة القائمة بالاحتلال وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفكّ الحصار عن القطاع وعن الشعب الفلسطيني في كلّ فلسطين.