اندلاع حريق ضخم في مستودعات للمبيدات الفلاحيّة بطريق قابس..#خبر_عاجل

اندلع، بعد ظهر اليوم السبت، حريق هائل في مستودعات للمبيدات الفلاحية تابعة لاحدى شركات المواد الفلاحية على مستوى القاصّة الكيلومترية عدد 5 بطريق قابس في ولاية صفاقس.

وأكّد المدير الجهوي للحمالية المدنية بصفاقس، حاتم بوبكري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، عدم تسجيل خسائر بشرية، بالإضافة إلى عدم تحديد الخسائر المادية الى حد الآن بسبب عدم تمكن وحدات الحماية المدنية من الوصول الى المستودعات بعد، جراء كثافة النيران نتيجة احتراق المواد الكيميائية والمبيدات الفلاحية بالمستودعات.

وأضاف أنّ عملية إطفاء الحريق متواصلة منذ الساعة الواحدة من ظهر اليوم، حيث سخّرت الادارة الجهوية للحماية المدنية كلّ إمكانياتها ووحداتها حال إخطارها بالحريق، إضافة الى تعزيزات من المهدية وسيدي بوزيد من أجل السيطرة على ألسنة اللهب.

وعن أسباب اندلاع الحريق، ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية، أنّه لا يمكن تحديدها الا بعد الانتهاء من الابحاث الامنية وصدور تقرير فيها، وفق تعبيره.