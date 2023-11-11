الخارجية تُوضّح أسباب تحفظ تونس على جلّ قرارات القمة العربية الإسلامية..#خبر_عاجل

بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأّس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم.

وخلال أشغال القمة، وبعد التذكير بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، شدّد الوزير على أنّ الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمرّ به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستوجب من القمّة التركيز حصرا على: (1) الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم و (2) العمل على ادخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا و (3) رفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين.

واستنادا لما سبق، فقد تحفّظت بلادنا على كل ما ورد في قرار القمة العربية والاسلامية المشتركة ما عدى العناصر الثلاثة التي طالبت بها، وفق البيان.