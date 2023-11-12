مدير مستشفيات غـزة يُوجه نداء عاجل الى مصــر لإرسال سيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء..

قال مدير مستشفيات قطاع غزة محمد زقوت أن الوضع في مستشفى الشفاء كارثي، وأنه لا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه، حيث يتم استهداف كل ما يتحرك في ساحة المستشفى.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن زقوت قوله “قدمنا طلبات لدفن الجثامين، دون جدوى، الاسرائيليون يستهدفون كل من يتحرك في ساحة المستشفى”.

وأضاف “مرضى الكلى والسرطان والقلب لا يجدون مكانا يتوجهون إليه ولا يجدون ممرا آمنا”.

ووجه نداء لمصر لإرسال سيارات الإسعاف إلى مجمع الشفاء لإنقاذ الجرحى والمواليد.

وقال محذرا من التأخير” نطالب بإنقاذ الأطفال في الحاضنات لأن الوقت المتاح لإنقاذهم ينفد”.

وتشير آخر بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد أفراد الكادر الطبي الذين قتلوا بلغ 198 شخصا، منذ بدء الحرب على غزة.

كما تم وتم تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية من الخدمة.

روسيا اليوم