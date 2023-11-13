هذا موعد رصد هلال شهر جمادى الأولى..

ستجرى عملية رصد هلال بداية شهر جمادى الأولى لسنة 1445 هجري بعد غروب شمس اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 الموافق لــ 29 ربيع الثاني لسنة 1445 هجري وذلك وفق ما أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر، وفق الحسابات الفلكية، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا و 27 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس..

وتبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال جمادى الأولى بعد غروب شمس يوم الاثنين 13 نوفمبر ويمكن رؤيته يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 وذلك بداية من الساعة 00 و14 دقيقة حسب التوقيت المحلي، انطلاقا من جنوب شرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب.